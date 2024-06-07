Dövmecilerin kanlı kavgası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde 4 Haziran günü tüfekli saldırı meydana geldi. Gece saat 01.40 sıralarında M.G. isimli şahıs, rakip oldukları öğrenilen aynı caddedeki bir başka dövmeci dükkanını bastı. Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.'nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Saldırganı durdurmak isteyen kişinin tüfeğin önüne geçtiği anlar yürekleri ağza getirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Pompalı tüfekle dükkanı basan M.G.'nin rastgele ateş açması sonucu, dükkanda bulunan E.D. karnından, A.D. ise sağ bacağından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARNINDAN VURULDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G. ise yaklaşık 1 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Sağ bacağından vurulan A.D.'nin tedavisinin devam ettiği, karnından vurulan E.D.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Nöbetçi savcı talimatı ile gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.