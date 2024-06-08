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Haberler Muğla Dev kruvaziyer 1775 yolcusu ile Bodrum'a demir attı

Dev kruvaziyer 1775 yolcusu ile Bodrum'a demir attı

Kruvaziyer turizminin önemli rotalarından Muğla'nın Bodrum ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer 1775 yolcusu ile geldi. Geminin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı öğrenildi.

AA
Dev kruvaziyer 1775 yolcusu ile Bodrum’a demir attı

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Rodos Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1775 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek.

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