Yine CHP yine torpil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liyakat vurgusu, CHP'li belediyelerde istenilen karşılığı bulmadı. İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Adana gibi neredeyse tüm CHP'li belediyeler, akraba atamaları gerçekleştirdi.

'NEREDE ADALET'

Buna bir örnek de Yatağan'da yaşandı. Muğla'da CHP'li Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, belediyede mühendis olan kuzeni Fehmi Günay'ı Başkan Yardımcısı olarak atadı.

CHP'nin seçimlerin ardından CHP'li isimlerin akrabalarını belediye yönetimlerinde görevlendirmesi, geniş çapta tepki çekti. Günay, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yunus Tuna'yı görevden alarak, Fen İşleri Müdürlüğü'nde mühendis olarak görevlendirdi.

Günay, aynı birimde mühendis olarak çalışan kuzeni Fehmi Günay'ı ise başkan yardımcılığına atadı. Duruma tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gerek seçim döneminde gerekse göreve başladıktan sonra halk, hukuk ve adalet söylemlerini dillerinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yaptığı uygulamaların büyük tepki çektiğini söyledi.

'ASIL YAPMASI GEREKEN HİZMET'

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, özellikle çalışanlara yönelik uygulamalara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirterek, "Yapılması gereken her belediye çalışanının liyakatına uygun yerde çalıştırılmasıdır. Türkiye'nin birçok yerinde CHP'li belediye başkanlarının yakın akrabalarını üst düzey makamlarında görevlendirmeleri sıkça gündeme gelmektedir. Bunun bir örneği de Yatağan'da yaşandı. Geçmiş dönem belediye başkanımız Mustafa Toksöz'ün geçmiş 5 yılda Yatağan'a yaptıkları ve kazandırdıkları ortadadır. Belediye başkanının yapması gereken Yatağan'a hizmettir" dedi.