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Haberler Muğla Muğla'da deprem!

Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'na yakın bir bölgede gerçekleşen depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AA
Muğla’da deprem!

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yunanistan'ın Rodos adasına yakın noktada yaşanan deprem, Muğla'nın ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AA muhabirine, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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