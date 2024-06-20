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Haberler Muğla Bodrum'da iki kişi Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştı

Bodrum'da iki kişi Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. İlk olayda bitkin düşen bir göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından kurtarılırken, başka bir olayda Bodrum açıklarında yüzerek geçmeye çalışan bir göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından yakalandı

İHA
Bodrum’da iki kişi Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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