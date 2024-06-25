Milas’ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaza, 48 LM 070 plakalı araç ile 48 BG 046 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

48 LM 070 plakalı araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. 48 BG 046 plakalı araçta ise 1 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Milas Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.