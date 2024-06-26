6 sayfalık mektup ile hayata veda etti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi, Ölüdeniz Faralya mahallesindeki Kelebekler Vadisi'nin zirvesine çıkan 45 yaşındaki Abdullah Kaynak, sarp kayalıklara düştü. Ekipler düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi'ne kadar taşıdı. Olay günü, kahvaltının ardından akrabalarına "Bisikletimle tur atıp döneceğim" dediği öğrenilen Kaynak'ın düştüğü yerde inceleme yapan jandarma ekipleri, 6 sayfalık veda mektubu buldu. Çorum'dan getirdiği taşlara çeşitli figürler çizip oyarak hayat veren ve bunları turistlere satarak geçimini sağlayan Abdullah Kaynak için cenaze töreni düzenlendi.