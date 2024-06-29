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Haberler Muğla Marmaris’e doğal gaz müjdesi

Marmaris’e doğal gaz müjdesi

VURAL EFECİK
Marmaris’e doğal gaz müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 11 ilde demir yolu, kara yolu ve atıksu arıtma tesisi projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması yönünde karar alındı. Listede yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bölgede, böylece doğal gaz boru hattı kurulumunun önü açılmış oldu. Yayımlanan kararda, boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergâha isabet eden taşınmazlar ile inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar acele kamulaştırılmasına karar verildiği belirtildi.
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