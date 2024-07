Bodrum’da gündem pahalılık! Belediye başkanının fahiş fiyat savunması

Muğla Bodrum'da ortalama fiyatlara bakılınca bu senenin de zam şampiyonu lahmacun oldu. An itibarıyla beldede esnaf tarafından; lahmacun ve ayran 950 liradan, makarna 700 liradan, bir top dondurma 250 liradan, bir bardak çay 90 liradan ve su ise 50 liradan satışa sunuluyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise kamuoyunda Bodrum'un pahalı gösterilmesine tepki gösterdi. Tamer Mandalinci, Bodrum'un çok pahalı olduğunu söylemenin bir algı operasyonu olduğunu belirti. Mandalinci "Bodrum'un pahalı olduğu algısı her yıl olduğu gibi sene başında yine lahmacun ile gündemde. Bir lahmacun tutturmuşlar gidiyor. Lahmacun Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil ama ne hikmetse birtakım kimseler lahmacun ile Bodrum'u özdeşleştirip Bodrum'a pahalılık algısı vurmaya çalışıyor. Bodrum'daki pahalılık algısıyla bize haksızlık yapılıyor. Geçen yıla kıyasla her şeye zam geldi tabii ki Bodrum'da, işletme sahipleri bunu fiyatlara yansıtmak zorunda. Bodrum vatandaşlara geniş yelpaze sunuyor. Bodrum'da 200 liraya da yemek yersiniz 2 bin 500 Euro'ya da yemek yersiniz" diye konuştu.

'BU BİR KARALAMADIR'

Bodrum ilçesindeki bazı oda ve sivil toplum kuruluşları da 'Bodrum pahalı' diye çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz toplantıya katıldı. Bodrum Ticaret Odası'na bağlı her işletmede mutlaka fiyat tarifesi olmak zorunda olduğunu dile getiren BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Kimsenin Bodrum'un marka değerini böyle karalamalarla düşürmeye hakkı yok" dedi.