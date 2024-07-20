Damat mağduru çift kanlar içinde kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşiyle sorunları olan kızlarının evine konuşmak için giden Hatice Uryan (64) İlhan Uryan (68) çifti, damatları Mustafa Acar (49) tarafından feci şekilde darbedildi. Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Seçil Acar (39) ve eşi Mustafa Acar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için evlerine gelen Seçil Acar'ın annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan, bir süre konuştukları damatlarının öfkesinin kurbanı oldular. Damat Mustafa Acar kayınpederi ve kaynanasını feci şekilde döverek kanlar içinde bıraktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Uryan çiftinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Jandarma, Mustafa Acar'ı gözaltına aldı.