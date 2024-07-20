Elin kırılsın

Muğla'da KADES üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri 71 yaşındaki Melek Başkan'ı boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu. Başkan kendisini eşinin sopayla ve yumrukla kendisini dövdüğünü aldığı darbelerden dolayı da bayılarak yere düştüğünü söyledi. Ayıldığında ise bağlı olduğunu eşinin ise evde olmadığını söyledi. .

"BANA İŞKENCE YAPTI ACIDAN BAYILMIŞIM"

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, Melek Başkan'ın evinin salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış ve sopayla feci şekilde darbedilmiş olarak buldu. Talihsiz kadının sürekli eşi tarafından darp edildiği bunun üzerine daha önceden KADES uygulamasını telefonuna indirdiği öğrenildi. Melek Başaran Jandarmaya " olay günü yine eşim şiddet uygulamaya başladı sopayla yumrukla beni dövdü bana sopayla işkence yaptı baldırlarıma vurdu acıdan bayılmışım koltukta ellerim ayaklarım ve boynumdan bağlanmış olarak kendime geldim, elimi kurtarmayı başardım cebimdeki telefonumdan KADES uygulamasına çağrı bıraktım keşke daha önce kullansaydım " dedi.

Kahvehanede otururken yakalanan cani eş Soner Başkan, tutuklandı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başkan, eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbeden Soner Başkan, kahvehanede otururken gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.