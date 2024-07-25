Böbreğiyle kızına ikinci kez "can" oldu...

Muğla'da doğuştan böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan Sudenaz Kızılca (17), annesi Seray Kızılca'nın (40) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu.

ACİL NAKİL OLMASI İSTENDİ

Fethiye ilçesinde yaşayan Sudenaz Kızılca'ya, 6 yaşına geldiğinde doğuştan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Böbrek fonksiyonunun yüzde 50'ye kadar düşmesi üzerine İzmir'e sevk edilen Kızılca, hemen ameliyat edildi.

Tedavisine çok geç kalındığı için İzmir'de 4 yıl kadar hastalığı takip edilen Sudenaz Kızılca, sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gitmesi üzerine nakil olması gerektiği ifade edilerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Burada Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan böbrek nakli için sıraya giren Sudenaz Kızılca'ya, böbrek çalışma değerinin düşmesi üzerine acil diyalize girmesi ve ardından nakil olması gerektiği belirtildi.

Nakil olmak için lise eğitiminin bitmesini bekleyen Kızılca, okul bitince karnesini alamadan 27 Haziran'da annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu.

"CANIMI BİLE VERİRİM"

Anne Seray Kızılca Böbrek hasar gördüğü için sonunda nakil olması gerektiğini belirttiler. Her gün hastanelerdeydik. 17 yaşında en son raddeye geldi. Antalya'da da nakil olmamız önerildi. Ben de hiç düşünmeden böbreğimi verdim" ifadelerini kullandı.

Kızılca, "10 ay önce nakil olmamız gerekiyordu ama kızım 'Liseden mezun olduktan sonra nakil olacağım' dedi. Anne de olsanız bir şey söyleyemiyorsunuz. Mezuniyet sonrasında nakil oldu. Çok tarif edilemeyecek bir duygu içindeyim. Herkesin bağış yapmasını istiyorum. Hele ki, evlatları için İkinci kez can olmak çok önemli onun için canımı bile veririm" diye konuştu