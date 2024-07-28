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Haberler Muğla Bodrum Kalesi rengarenk

Bodrum Kalesi rengarenk

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin de bulunduğu Bodrum Kalesi, “Gece Müzeciliği” uygulaması kapsamında geç saatlere kadar kapılarını açık tutarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

OSMAN AKÇA
Bodrum Kalesi rengarenk

Muğla Bodrum'un simgesi haline gelen ve 2016'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. "St. Jean Şövalyeleri'nin kalesi" olarak da bilinen yapıda birçok kule yer alıyor. 2020'den bu yana "Gece Müzeciliği" kapsamında 22.00'ye kadar hizmet veren kaleyi, ziyaretçiler özellikle havanın serin olması nedeniyle gece gezmeyi tercih ediyor.

150 BİN ZİYARETÇİ

Geçen yıl 350 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bodrum Kalesi ve bünyesindeki müze, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla kişiyi konuk etti. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, 2017'de başlatılan restorasyon çalışmalarının etaplar halinde tamamlanmasının ardından teşhirlerin ve sergi salonlarının yenilendiğini söyledi.

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