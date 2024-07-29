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Muğla'da 30 koyun telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Mahallesi'nde bir vatandaşın sürüsünden 30 koyun zehirlenerek telef oldu. Gerekli analizlerin ardından vakaların kesin teşhisi belirlenecek.

İHA
Muğla’da 30 koyun telef oldu

Muğla'nın Milas ilçesi Kırcağız Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyunun zehirlenerek telef oldu.

30 küçükbaş havyanın zehirlenme olayının ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaparak doku örneklerini İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi.

Gerekli patolojik ve toksikolojik analizlerin ardından vakaların kesin teşhisi belirlenecek. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milas İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada olayın yakından takip edildiği ve daha fazla kayıp yaşanmaması için görev başında olunduğu bildirildi.

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