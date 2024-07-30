Dokuz canlı lakaplı adam sekizinci kazadan da sağ çıktı

Marmaris'te sahilde tezgahta mısır satarak yaşamını sürdüren, 9 canlı Mehmet lakaplı 48 yaşındaki Mehmet Övet, 8 kez kaza geçirmesine rağmen her seferinde kurtularak yaşama tutunmayı başardı. Son olarak Atatürk Caddesi üzerinde motosikletiyle evine dönerken başka bir

motosikletin kendisine çarpması sonucu sekizinci kazasından da hafif yaralı olarak kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve acil serviste yaşadığı korkuyu anlatan Övet, "Allah'ım, 9 canımdan 1 canım kaldı. O canımı bağışla," dedi.

YAŞADIĞINA KENDİSİ DE İNANMADI

Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bilincini kaybeden ve kendine geldiğinde yaşadıklarını hayal sanan Övet, "Kendimi tokatlayıp yaşadıklarımın gerçek olduğunu anlamaya çalıştım," diye konuştu.

Mehmet Övet, başına gelen kazalarda her zaman şansının yanında olduğunu ifade ederek , "Her defasında ölümden kurtulmam tamamen şans. En kısa sürede toparlanıp hayata daha sıkı sarılacağım, diyen Övet, yaşama olan bağlılığını ve azmini vurguladı.

HER DEFASINDA HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Mehmet Övet'in hayatı kazalarla dolu. 7 yaşında 7 metre yükseklikten düşen Övet, dört gün yoğun bakımda kaldı. Yedi ay sonra Marmaris Yat Limanı'nda daldığı denizde bir teknenin pervanesine takılarak bayıldı ve kalbi durdu. Bir elektrik firmasında çıraklık yaparken elektrik akımına kapıldı ve kalbi durdu.

Çanak anten takarken 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bir yıl sonra yine bir apartmanın terasında anten takarken yere çakıldı. 2008'de köfte siparişi verdiği bir işletmede çıkan tartışmada pompalı tüfekle vuruldu ve 60 gün yoğun bakımda kaldı. 2014'te motosikletiyle giderken minibüsün altında kaldı ve 78 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI, HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Mehmet Övet, en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkmasında en büyük destekçisi olan Şeyda Hanım ile evlenerek 2 kız çocuğu sahibi oldu. Ancak talihsizlikler peşini bir tülü bırakmadı. Bu kez geçimsizlik yüzünden eşinden boşanarak çok sevdiği iki kızından ayrı kaldı.Geçimini plajda tezgahta mısır satarak sağlayan Mehmet Övet ,şimdi tüm yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata sımsıkı sarılmaya çalışıyor.