Bodrum’da çıkan yangına müdahale ediliyor

Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile karadan 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.