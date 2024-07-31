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Haberler Muğla Bodrum'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için var güçleriyle çalışıyor.

AA
Bodrum’da çıkan yangına müdahale ediliyor

Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile karadan 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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