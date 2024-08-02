Muğla’da zehir tacirleri kapana kısıldı! 119 ayrı operasyon yapıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 16 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 119 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheli şahıslardan 252 gr Esrar, 195 gr Skunk, 150 gr Afyon Sakızı, 150 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 66 gr Metamfetamin, 17 gr Kokain,262 adet Sentetik Ecza, 388 adet Sentetik Hap, 20 adet Kâğıda Emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 adet Hassas Terazi, 1 adet Elektronik Terazi, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 TL ve 200 Dolar ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 153 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlarca 8 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk gönderildi.