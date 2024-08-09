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Haberler Muğla

Muğla'daki mavi bayraklı plajda lağım skandalı

Muğla Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin en çok gittiği plajların başında gelen ve İçmeler 'de bulunan halk plajına lağım suyunun akması tatilcilerin tepkisine neden oldu.

VURAL EFECİK
Muğla’daki mavi bayraklı plajda lağım skandalı

Marmaris'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında İçmeler 'de hizmete açılan ve Türkiye'nin 7'nci, Muğla'nın 2'nci ücretsiz halk plajı olan Marmaris İçmeler Ücretsiz Halk Plajı yaz döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından en çok kullanılan plajlar arasında yer alıyor.

Ancak plajı kullanan vatandaşlar görüntülerde de görüldüğü üzere plaja akan lağım suyundan dolayı tepkilerini dile getirdi.

"HER YERİ LAĞIM KOKUSU SARDI"

Tepkisini sosyal medyada dile getiren E.Ö. isimli vatandaş, "Temiz temiz denize girebildiğimizi sanıyorduk, ama dün akşam bu görüntü ve bir lağım kokusu her yeri sardı. 6 yaşındaki oğlumu hemen sudan çıkardım yoksa lağım suları içinde dalıp dalıp yüzecekti. Oğlum geçen hafta kusma ve isal geçirmişti. Bundan kaynaklanmış olabilir" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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