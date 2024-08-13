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Haberler Muğla

Muğla'da 24 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Muğla’da yapılan operasyonda, kendini emekli albay olarak tanıtan ve başkasına ait kimliği kullanan kişi, 3 ayrı suçtan yakalanarak görevli personele rüşvet teklifinde bulundu.

İHA
Muğla’da 24 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 3 ayrı suçtan 24 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki O.V. Köyceğiz İlçesi Gülpınar Mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Şahsın başkasına ait kimlik kartını kullandığı, kendisini emekli albay olarak tanıttığı ve gerçek kimliğinin tespit edilmesi üzerine görevli personele rüşvet teklif ettiği tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

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