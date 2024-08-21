Fatih Terim Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi

TEKNİK direktör Fatih Terim, Seçil Erzan'ın şüpheli olarak yargılandığı 'yüksek kârlı fon vaadiyle' dolandırıcılık davasında Muğla Bodrum'da ilk kez ifade verdi. Terim ifadesinde, "Seçil Erzan'ı bana 'En iyi şube müdürlerimizden biri' diyerek tanıttılar, ben de sorgulamaya gerek görmedim" dedi.

İstanbul'da Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan, yüksek kârlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim (70) gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu kişileri dolandırmıştı.

'PARALAR YATMAMIŞ'

FATİH Terim, spor dünyasını da karıştıran Seçil Erzan davasında müşteki sıfatıyla ilk kez ifade verdi. Ünlü isim, Denizbank ve Seçil Erzan ile nasıl başladığını anlattı. Terim şöyle söyledi: "Seçil Erzan bizzat kendisi gelip belgeleri bana imzalatırdı, hiç okuma ihtiyacı duymadan imzalardım. Ona özel bankacım olduğu için güvendim" ifadelerini kullandı.

Bir uçak yolculuğunda da bankanın genel müdürü Hakan Ateş ile tanıştığını söyleyen Fatih Terim, "Arka sıramda oturuyordu, bana yaklaştı ve kendini tanıttı. 'Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam' dedi. Seçil Erzan da bana bu parayı değerlendirelim deyince güvendim. Şimdi anlıyorum ki Seçil Hanım'ın bana yazdığı saklama hesabına yattığını söylediği paralar, böyle bir hesaba yatmamış" ifadelerini kullandı.