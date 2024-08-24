Rus turist Marmaris’te kayıplara karıştı! Natalya nerede?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı Natalya Somova (48) için arama çalışması başlatıldı.

Rusya'nın Moskova şehrinden Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova 17 Ağustos sabah saatlerinde Karia yolu parkuru için tek başına çıktığı yürüyüşten dönmedi. Yakınları 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönüş bileti bulunan Somova'ya ulaşamayınca, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Somova'nın bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Somova'nın Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit etti. Somova'nın kaybolmadan önce yürüdüğü anlara ait bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerine de ulaşıldı.

Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi ile koordineli olarak Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarma iz takip köpekleri, 8 dron, 1 termal dron ve İHA ile arama çalışması başlattı.