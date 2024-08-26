Gençler bunu çok sevdi! 6 bin tanesi Fethiye’de ücretsiz konakladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'deki belirli KYK yurtlarını son 3 yıldır 'seyahatsever' projesi ile 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz açarken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kız ve erkek KYK yurtları da gençlerin tercihi oldu. Projeye göre her yıl 18-30 yaş arasındaki gençler Fethiye'yi tercih ederek yurtlarda konaklarken bu yılın temmuz ve ağustos aylarında toplam 6 bin gencin ilçede konakladığı öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz aylarında boş olan KYK yurtları için çeşitli projeler geliştirerek gerek emeklilerin gerekse gençlerin yararlanması için kapılarını açmıştı. "Seyahatsever" projesi ile Türkiye'deki belirli yurtlar gibi Fethiye'de de KYK'nın kız ve erkek yurtları temmuz ve ağustos aylarında 18-30 yaş arasındaki gençlerin 5 gün boyunca ücretsiz kalarak tatil yapmalarına imkan sağladı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, 'Seyahatsever' projesi ile Fethiye'de son 3 yılda 13 bin gencin ücretsiz tatil yapması sağlanırken 2024 yılında 6 bin, 2023 yılında 4 bin, 2022 yılında 3 bin gencin ücretsiz şekilde Fethiye'de konakladığı KYK kız ve erkek yurtlarında gönüllerince tatil yaptıkları belirtildi. Yetkililer, 2025 yılında Fethiye'deki kız ve erkek KYK yurtlarında en az 10 bin gencin konaklamasının beklendiğini de belirtti.

"Seyahatsever" projesi ile Fethiye'de tatil yaptıklarını söyleyen gençler, "5 gün boyunca yurtta ücretsiz kaldık. İmkanlar çok güzeldi. Oldukça konforlu odalarda barındık, herkese tavsiye ederiz. En az 10-15 bin lira bütçemize katkı sağladık. Vereceğimiz konaklama ücreti cebimizde kaldı" ifadelerini kullandı.