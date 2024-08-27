Kocasının katlettiği Senem’in cenazesini kadınlar taşıdı

Muğla'da, tartıştığı eşi Senem Kıvrık'ı bıçaklayarak öldüren Muhittin Kıvrık tutuklandı. Öldürülen Senem'in cenaze törenine katılan kadınlar, tabuta erkeklerin dokunmasına izin vermedi. Kadınların omuzunda taşınan Senem gözyaşları içinde toprağa verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 40 yaşındaki Senem Kıvrık isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi M.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Akasya Sokakta saat 08.30 sıralarında, 48 ASG 210 plakalı park halindeki otomobil içerisinde bulunan M.K. (43) ve eşi Senem Kıvrık (40), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BAŞINA VURUP KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., eşi 2 çocuk annesi Senem Kıvrık'ın başına sert bir cisimle vurduktan sonra karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken, eşi M.K. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, M.K.'nın ormanlık alana kaçtığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, drone destekli aramalar sonunda zanlıyı yaklaşık 5 saat sonra kırsal İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, ifade işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. M.K'nin ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.K. (43) sağlık kontrolünün ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Kesici aletle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Öldürülen Senem K'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem K'nin cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Muhittin Kıvrık'ın hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu bildirildi.