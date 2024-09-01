Natalya’nın Marmaris’teki ölümünde sır perdesi aralandı!

Marmaris'te tatil yapmak için gelen ve 14 gündür kayıp olan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni, İçmeler Kızılbük mevkiinde 90 metrelik bir uçurumda bulundu. 44 yaşındaki Somova'nın, doğa yürüyüşü yaparken cep telefonuyla selfi çekmek isterken dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü tahmin ediliyor. Rus turistin cenazesi kurtarma helikopteri ile alınabildi.

YAŞANAN OLAY...

11 Ağustos'ta Moskova'dan Marmaris'e gelen Somova, 17 Ağustos sabahı tek başına Karia yolu parkuruna yürüyüş yapmak üzere otelinden ayrıldı. Ancak, o gün oteline geri dönmeyen Somova'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, Somova'nın 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönmemesi üzerine endişelenerek durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Emniyet birimleri, Somova'nın en son Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit ederek arama çalışmalarını başlattı. Arama kurtarma ekipleri, 14 gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, İçmeler Karia yolu üzerinden başlayarak Turunç mahallesi kırsal alanı yeşildeniz koyu karşıında Somova'nın cep telefonunu 64 metre derinlikte buldu. Arama çalışmalarını derinleştiren ekipler, 90 metre derinlikte Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaştı. Somova'nın cenazesi, Jandarma kurtarma helikopteri yardımıyla uçurumdan çıkarılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"TELEFONU İLE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEMİŞ"

Yetkililer, olayın Somova'nın dengesini kaybederek uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Uçurumun başladığı noktada cep telefonu bulunan Natalya'nın selfi çekmek isterken dengesini kaybederek düştüğü ihtimalinin güçlü olduğunu dile getirdiler. Rus turistin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.