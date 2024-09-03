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Haberler Muğla

Meteoroloji'den Muğla'ya uyarı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'nın iç kesimlerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İHA
Meteoroloji’den Muğla’ya uyarı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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