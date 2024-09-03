Muğla’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Muğla'daki kaza, Denizli yolu üzerindeki Kötekli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 48 AK 999 plakalı otomobil ile Kızılay'a ait 06 CPD 925 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. ve yolcu konumundaki N.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.