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Haberler Muğla

Lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Turist kimliğiyle yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin takibe aldığı lüks yat durduruldu. Yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Turist kimliğiyle yakalandılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan'a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen lüks yatı takibe aldı.

Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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