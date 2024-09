Gökbakar’a tepkiler büyüyor

YENİ Asır'ın gündeme getirdiği Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Sit Alanı'ndaki kaçak villasıyla ilgili haber Türkiye'de şok etkisi yaratırken, tepkiler de her geçen gün büyüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'nin trolü Şahan. Bu yüzsüzlerin her şeyi sahte, sadece kurnazlıkları gerçek" ifadelerini kullandı. Tepki gösteren vatandaşlar ise, "Yüzsüzlerin her şeyi sahte. 'En büyük çevreciyim' diyordu, denize sıfır villası kaçak çıktı. Solcu geçiniyordu, milletin denizine çökmeye çalıştı" sözleriyle tepki gösterdi.