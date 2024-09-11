Sitkomcu Şahan sessizliğini bozdu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'ndaki birinci derecedeki SİT alanındaki denize sıfır villasının kaçak olduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ve yıkım kararı verilmişti.

Yeni Asır Marmaris muhabiri Vural Efecik ünlü komedyenin villasının önünde son gelişmeleri takip ediyor. Marmaris Belediyesi Fen İşleri mühendisleri önceki gün villada inceleme yapmak için geldiklerinde içeriye girememişlerdi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberlerin ardından sonunda sessizliğini bozan Şahan Gökbakar "Türkiye'nin her yerinde kaçak yapı var. Eğer benim evim tüm problemleri çözüyorsa hemen yıkalım. İlk balyozu biz vuralım" dedi.

Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda bulunan villa ile ilgili Bakanlık incelemesinde bölgenin 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsünde olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

AYRINTIYI GÖREMEMİŞ

Şahan Gökbakar, ilk kez konu hakkında konuşurken, fotoğrafı kullanılan evin komşusuna ait olduğunu söyledi. Fakat Gökbakar haberi dikkatli okusaydı fotoğrafın altındaki "Komşularının villaları da kaçak" başlığını görecekti.

Evi satın aldıktan sonra bölgenin SİT alanı ilan edildiğini kaydeden Gökbakar, "2020 yılında halihazırda olan ev ve iskeleyi satın aldım, herhangi bir ek inşaat yapmadım" dedi.

Bunu söyleyerek komşularının villalarının da bir nevi kaçak olduğunu ifade etti.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI'

Villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

Villa kaçak olduğu için elektrik panellerden sağlanıyor, su da tankerlerle geliyor

Öte yandan Gökbakar'a yapılan tebligatta villada ve arazisinde inceleme yapmak için izin verilmediği takdirde kolluk güçleriyle kapının açılarak içeri girileceğinin belirtildiği öğrenildi. Şahan Gökbakar, denize sıfır kendine ait iskelesi olan ve jiletli dikenli tellerle çevrili villasını küçümseyerek 80 metrekare ve tek katlı bir köy evi olarak lanse etti. "Satın alırken sorunu var mı diye araştırdık, sorunsuz aldık" diyen ünlü oyuncu şöyle devam etti: "Yangınlardan sonra, satın almamın üzerinden 2 yıl geçmişti ve SİT alanı ibaresi getirildi. Biz de dava açtık, mahkeme süreci devam ediyor."

FATİH ALTAYLI'DAN ELEŞTİRİ

Konuya dair dikkat çeken bir açıklama ise gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, ünlü komedyeni eleştirerek, villayı yaklaşık 10 milyon TL'ye aldığını belirtti. Altaylı, "Cennet gibi bir yer çok ucuza almış, küçücük bir ev var orada. Sen aileni büyüttükçe biz senin arazini büyütmeni izlemek zorunda değiliz. Kendini daha medeni konumluyorsan 2 kere düşünmen lazım, kendi düşen ağlamaz. Aç gözlülük iyi bir şey değil, yetineceksin" dedi. Altaylı, emlak konusunda birçok kişinin benzer hatalar yaptığını ve daha medeni bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti.