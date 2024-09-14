Marmaris’in bu köyü yatların akınına uğruyor

Marmaris'in çoğunluk tarafından hala 'köy' diye anılan turistik ve kırsal mahallesi Selimiye, yatlarıyla gelen 'zengin' tatilcilerin akınına uğruyor. Yöre, halkı denizden gelen misafirlerden elde edilen kazançtan memnun ama denizin kirlenmesinden endişeleniyor, daha çok ve daha sık denetim istiyor.

Gerek Marmaris Körfezi gerekse civarındaki koylar, coğrafi konumları sebebiyle denizcilik dünyasında korunaklı ve güvenli limanlar olarak biliniyor. Bölge, kıyılarındaki doğal güzellikleri, lezzet durakları ve alışveriş imkanlarıyla, her yıl 5 bine yakın deniz aracına ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında mavi tura çıkan tatilcileri taşıyan, büyüklü küçüklü motor yatlar önemli bir yer kaplıyor. Her biri servet değerindeki yatların, ilçe merkezinden sonra en çok kırsal Selimiye mahallesi kıyıları, iskeleleri, açıklarında demirlediği göze çarpıyor.

SERVET BIRAKIYORLAR

Hisarönü Körfezi'nin incilerinden Selimiye ile bitişiğindeki Sığliman koylarında, sezon boyunca aynı anda yüzlerce yat demirli bulunuyor. Denizden gelen tatilciler, özellikle restoranlar ve marketlere servet bırakıyor. Bu sebeple durumdan memnun olan yöre halkı, deniz kirliliğine dikkat çekiyor, daha fazla denetim istiyor.

DENİZ KİRLENMESİN, DAHA ÇOK DENETLENSİN

"Doğa olmazsa turizm olmaz" diyen Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül, "Evet, saymadık ama şu anda da yüzlerce yat Selimi'yemizde diyebiliriz. Başta restoranlar ve marketlerde para harcıyorlar, köyümüze milyonlarca lira bırakıyorlar. Bu durum elbette bizleri memnun ediyor. Ancak, her şeyden önemlisi doğamız denizimiz. Gelen yatların bazıları çok uzun süre, bazıları aylarca demirli kalıyor. Bunca teknenin atıklarının denizimizi kirletmesinden endişeleniyoruz. Bu sebeple de yetkililerimizden daha çok ve daha sık denetim istiyoruz" diye konuştu.