3 yaşında 3 km Bisiklet Sürdü...

Fethiye'de 'Arabasız gün' etkinliği için Cahit Gündüz caddesi sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Sahil bandı Fethiye Karayolları Müdürlüğü yanından Dsi'ye kadar onlarca bisikletle sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar bisiklet ile tur attı. Kadın erkek 7'den 70'e yoğun katılımın olduğu arabasız gün etkinliğinde kimi bisiklet ile kimileri de yaya olarak yürüyüp koştu.

3 YAŞINDAKİ İNGİLİZ UYRUKLU SONY İLGİ ODAĞI OLDU

Etkinliğe katılanlar arasında Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar da yer aldı. Bisikletli grupta 3 yaşındaki İngiliz uyruklu Sony Stone'de babası Joe Stone ile etkinliğe katılırken, Karayolları mevkinden Beşkaza meydanına kadar hiç durup dinlenmeden pedal çeviren 3 yaşındaki Sony Stone tam 3 kilometrelik parkuru rahatlıkla tamamladı. Babasının 2 yaşında bisiklet kullanmayı öğrettigi Sonny Beşkaza meydanı önüne vardığında' Bisikletimi çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

"GRUP OLARAK BİSİKLET SÜRMEYİ İLK DEFA DENEYİMLEDİM"

Zeynep Çalışkan, "Ankara'dan Fethiye'ye yeni taşındım. Küçükken bisikletim olmadı. Fethiye'de bisiklet yollarını görünce imrendim. Kendime 60 yaş hediyesi bisiklet aldım. Artık bisikletli biriyim. Bu etkinlikte beni çok heyecanlandırdı. Grup olarak bisiklet sürmeyi ilk defa deneyimledim. Çok mutluyum" diye konuştu.

"BİSİKLET ŞENLİĞİNİ ÇOK SEVDİM"

Gazi Ortaokuluna giden 11 yaşındaki Betül Mina Yıldız ise, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yapılan bisiklet şenliğini çok sevdim. Bende bisikletimle gelerek, etkinlikte bisiklet sürdüm. Böyle etkinlikleri çok faydalı buluyorum ve belediyeye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beşkaza meydanı önünde stantların da kurulduğu etkinlikte bisiklet tamir atölyeleri oluşturuldu.Vatandaşlar bu tür etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiğini kaydedip, bisiklet yollarının diğer motorlu araçlar tarafından kullanılmamasını da istediler.