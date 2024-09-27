Muğla’da kız arkadaşını ve yanındakileri vuran saldırgan yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçtıktan sonra kent merkezinde yakalanan şüpheli tutuklandı. Yatağan'da tartıştığı kız arkadaşı B.G.K. ile yanındaki D.G'yi silahla yaralayan, daha sonra bölgedeki bir ekmek fırınında tartıştığı H.A'yı bacağından vuran S.G. kaçtı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlıyı Muğla kent merkezinde dolmuş beklerken gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.