Sitkonducu Şahan’dan çevreci öğütler!

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Marmaris yangınlarında canlı yayınlarla çevreci kahraman ilan edilen Şahan Gökbakar'ın maskesi villasının kaçak çıkmasıyla düşmüştü. Son olarak Avusturya'nın Hallstatt kasabasından bir paylaşım yapan Gökbakar, sanki birinci derece sit alanında ev alıp kaçak iskelesine 'özel mülktür' yazısı asmamış gibi sözde çevreciliğe devam etti. Oyuncu o paylaşımda Hallstatt kasabasını abartılı sözlerle överken Trabzon'daki Uzungöl yaylasını yerin dibine batırdı.

Tavrı, "Ele verir talkımı kendi yutar salkımı" deyimini hatırlattı. Vatandaşlar ise dünyanın her yerinden malikane alabileceğini iddia eden Gökbakar'a "İmkanım var dünyanın her yerinden alabilecek durumdayım demiştin, madem çok beğendin oradan bir köy evi al" dedi.

YIKIM KARARI UYGULANMADI

Gökbakar'ın Marmaris'teki çam ormanı içinde denize sıfır villası kaçak çıkmış, birinci derece Sit Alanı'ndaki villa için yıkım kararı verilmişti. Marmaris Belediyesi'ne ise kararı uygulaması için yazı gönderilmişti. Marmaris Belediyesi ise devam eden bir dava olmasını gerekçe göstererek yıkım kararını uygulamamıştı. Gökbakar, bu yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanmak istedi ama başaramadı. 2023 yılında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi ve kaçak yapı olarak tescil edilerek yıkım kararı verildi. Bu gelişme üzerine Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı. Marmaris Belediyesi, yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı yıkmadı. Gökbakar'ın villası mühürlendi.

KOMŞULARININ VİLLALARI DA KAÇAK

GÖKBAKAN'IN cennet koydaki arazisi, Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2014 tarih ve 9644 sayılı oluru ile onaylanmış bu bölge Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' diye tanımlanan sınırlar içinde yer alıyor. Gökbakar'ın villasına komşu olan bir başka arazide de izinsiz yapıların inşa edildiği belirlendi. Bu yapılar hakkında da tutanak tutuldu ve işlem başlatıldı.