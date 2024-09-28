Proje futbol sahası gerçek ise çöplük!

Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde gençler için yapılması planlanan futbol sahası projesi, çöplüğe dönüştü. Marmaris Belediyesi'nin kontrolünde olan alan, zamanla inşaat molozları ve evsel atıkların döküldüğü bir yer haline geldi. Mahalle sakinlerinin defalarca şikayet etmesine rağmen, yetkililer soruna çözüm getiremedi. İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan 20 dönümlük boş arazi, Muğla'nın büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Marmaris Belediyesi'ne devredilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençler için futbol sahası yapmayı planladığı bu arazi, belediyeye tahsis edildikten sonra projeden vazgeçildi ve yerine moloz atıkları dökülmeye başlandı. Belediye başkan yardımcısı Burak Demirtaş'ın talimatıyla başlatılan moloz dökme işlemi, zamanla evsel atıkların da bırakıldığı bir çöplük haline geldi.