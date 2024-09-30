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Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. 100 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderi

İHA
Bodrum’da 100 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 45 düzensiz göçmen ile beraberinde 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

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