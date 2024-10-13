Dev yat Marmaris’e yakıt ikmali için demirledi

Lürssen Yachts tarafından üretilen ve ünlü yat tasarımcısı Martin Francis tarafından dizayn edilen Golden Odyssey, 36 misafir ve 76 kişilik mürettebatı ağırlayabiliyor. İlk olarak Suudi Prens Halid bin Sultan el Suud'a ait olan yat, 2022 yılında prensin mali sorunları nedeniyle Malta'da el konularak açık artırmada 150 milyon dolara bir Çinli milyardere satılmıştı. Odyssey, lüks iç tasarımı, geniş misafir kapasitesi, spa merkezi, yüzme havuzu ve hastane gibi üst düzey olanaklarla dikkat çekiyor. Yatın yeni sahibinin başka bir büyük yat inşa ettirdiği ve Golden Odyssey'i 2024 yılında yeniden satışa çıkardığı biliniyor. Mega Yatın Marmaris'te ne kadar kalacağı henüz bilinmiyor.