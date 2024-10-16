Batan teknede can pazarı

OLAY, Barış Kaya'nın eşi Gizem Kaya (29) kız kardeşi Hülya Kaya (25) ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile birlikte İçmeler Limanı'ndan denize açılmasıyla başladı. 4 metrelik teknenin denizde arızalanarak su alması sonucu 4 kişi denize düştü. O sırada bölgede seyreden bir yolcu gemisi, denizdeki 3 kişiyi fark ederek iplerle kurtardı.

Barış Kaya- Gizem Kaya

Ancak Barış Kaya, tekneden uzaklaşarak kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları, aralıksız devam ederken henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Barış Kaya'nın bulunması için Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ise umutla gelecek iyi bir haberi bekliyor.

AİLE UMUTLA BEKLİYOR

BARIŞ Kaya'nın ailesi, Marmaris'te umut dolu bir bekleyiş içerisinde. Anne Emine Kaya ve baba İmam Kaya, oğullarından gelecek haberi gözyaşlarıyla bekliyor. Aile, Yunan yetkililerden bilgi almak için Rodos'a gitse de, yetkililer arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Hülya Kaya

Anne Emine Kaya, "Olay gecesi kızım beni telefon ile aradı. anne batıyoruz tekne su alıyor" dedi. Biz hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdik. Türk sahil güvenlik yunan tarafına olayı iletmiş çünkü tekneleri arıza yaptığı için Yunan tarafına sürüklenmişler ve Yunan sahil güvenliği aramaya başlamış . Kızım, gelinim ve yanında ki arkadaşlarını oradan geçen bir gemi kurtarmış ancak oğlum kayıp. Yetkililere yalvarıyorum, oğlumu bulsunlar" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne baba her gün sahilde bekleyerek evlatlarından gelecek iyi haberi umutla beklemeye başladı.