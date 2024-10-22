‘İntihar etti’ dediği kişinin katili çıktı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde intihar ettiği iddia edilen bir kişinin, cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre önceki gece, Foça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüpheli olduğu gerekçesiyle derinlemesine bir inceleme başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

YAPILAN çalışmalar sonucunda, Mutlu Yılmaz'ın ölümünün cinayet olabileceği değerlendirildi. Yılmaz'ı, ihbarda bulunan arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.