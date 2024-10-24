İsviçreli paraşütçü karakolun çatısına düştü

TEDAVİ ALTINA ALINDI

DÜN 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin ilk günü paraşüt kazası meydana geldi. Babadağ'ın 1200 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan İsviçreli yamaç paraşütü sporcusu, gökyüzünde akrobatik hareketler yaptıktan sonra Belcekız plajına inişte aniden başlayan türbülans nedeniyle Ölüdeniz Jandarma Karakolu'nun çatısına sert şekilde düştü.

Sağlık ekibi, İsviçreli paraşütçüye gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Paraşüt JAK görevlileri tarafından indirilirken, İsviçreli paraşütçünün ayağında kırık olduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi.