Harabeden hayata

THY PİLOTUNUN BAŞARISI

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Kultak Mahallesi, dikkat çeken bir iyilik faaliyetine sahne oldu. Burada yaşayan emekli Kurmay Albay ve THY pilotu Hüseyin Akarsu ile eşi Yıldız Akarsu, Kultak İlkokulu sınırları içindeki atıl halde duran harabe binayı restore etti.

Hayırsever eğitim gönüllüsü THY pilotu Hüseyin Akarsu ile eşi Yıldız Akarsu'nun hayat verdiği bina, bir eğitim yuvası haline getirildi.

Kultak sakinlerine ve öğrencilere hizmet vermesi amacıyla yeniden donatılan bina, ardından Yıldız Akarsu Yaşam Merkezi ismiyle eğitime kazandırıldı.

EĞİTİMLE ANLAMLI KATKI

ATIL bir binayı yaşanılır hale getirmenin mutluluğunu yaşayan Akarsu, "Uzun yıllar ülkem için çalıştım, savaş pilotluğu yaptım. Emekli olunca memleketim olan Milas'a yerleştim. THY pilotu olduktan sonra iki yıl boyunca kazandığımı, bu eğitim merkezi için harcadım" dedi.

Açılış töreninde konuşan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, "Eğitime bu anlamlı katkı için çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

YAŞANILIR HALE GETİRİLEN BİNA TÖRENLE AÇILDI Kultak halkına ve öğrencilere hizmet vermesi amacıyla yeniden donatılan Yıldız Akarsu Yaşam Merkezi, mahalle sakinleri, protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı törenle hizmete girdi.

30 YILDIR ATIL DURUMDAYDI

Milas'ın Kultak Mahallesi'nde 30 yıldır atıl durumda olan ve harabe haline gelen bina, restore edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

İYİLİK PİLOTU MUTLULUKTAN UÇTU

Hayırsever eğitim gönüllüsü THY pilotu Hüseyin Akarsu ile eşi Yıldız Akarsu'nun hayat verdiği bina, bir eğitim yuvası haline getirildi. Akarsu, "Binanın yapımında bizzat emeğim var. İşçilerle birlikte çalıştım. Bu paha biçilemez bir mutluluk. Yıllarca ülkeme hizmet ettim, artık eğitime katkı vermeye devam edeceğim" dedi.