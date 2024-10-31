Caretta ‘Cumhuriyet’ denizle buluştu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü İztuzu Plajı'ndaki merkezde, 3 kaplumbağanın tedavileri tamamlandı.

Görevlilerce uydu takip cihazı takılan "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Cumhuriyetin 101'inci yılı nedeniyle uydu takip cihazı taktıkları kaplumbağaya "Cumhuriyet" ismini verdiklerini belirterek, "Doğdukları kumsalı hiç unutmayan deniz kaplumbağalarına verdiğimiz önemle bu ülkeye bağlılıklarını gösteren herkesin başımızın üzerinde yeri var" dedi.