16 ülkenin katılımıyla Muğla'da nefes kesen tatbikat

Tuğamiral Yılmaz brifingde yaptığı konuşmada, "İleri seviye denizaltı harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu fiili deniz eğitimleri icra edilecektir. Denizaltı Savunma Harbi, Hava, Su Üstü ve Denizaltılar tarafından icra edilen bilgi ve istihbarat paylaşımına dayalı bir su altı harekatıdır. Tespit, sınıflandırma, teşhis ve izleme safhalarından denizaltı savunma harbinde dost olmayan denizaltıya karşı gelişmiş su altı sensör ve silahları kullanılmaktadır. Tatbikatın beşinci safhasında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda katılımcıların iştiraki ile tatbikat sonu değerlendirme toplantısı, basın brifingi, savunma sanayi firmalarının tanıtım faaliyetleri, gelişen teknolojinin su altı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" dedi.