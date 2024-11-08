Bodrum’da kuraklık çanları! Barajlar kuruma noktasına geldi

'BÖLGE GENELİNDE TAŞKIN ETKİLERİ GÖRÜLEBİLECEK'

Bodrum'a içme suyu temin eden iki önemli barajdan Mumcular Barajı'nın, yılbaşından bu yana kurumuş durumda olduğunu, Geyik Barajı'nda ise su seviyesinin ölü hacmin altında olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Her iki barajda yüzde 7'ler civarında bir doluluk var. Bölge için en kritik olan baraj, Akgedik Barajı. Buradan Milas Ovası'na sulama suyu ve aynı zamanda Milas'ın içme suyu sağlanıyor. Bu iki barajın kurumasından kaynaklı olarak, Akgedik Barajı'ndan Bodrum'a su temin ediliyordu. Buradaki su seviyesi yüzde 40'lar civarına düşmüş durumda. Burada iki önemli husus ortaya çıkıyor. 1'incisi gelecek dönemde kuraklığın devam etmesi durumunda, Bodrum'un içme suyunda olduğu gibi Milas Ovası sulama suyunda ve bölgedeki diğer su kullanımında da ciddi sorunlar yaşanacak olması. 2'nci önemli husus ise bu şiddetli kuraklığın bölgede sağanağa dönüşme ihtimali. Şiddetli sağanaklar olması durumunda Bodrum'un birçok noktasında olduğu gibi bölge genelinde taşkın etkileri görülebilecektir" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR YAĞMUR DUASINA ÇIKIYOR'

Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının etkin olarak değerlendiremediğini vurgulayan Özçelik, "Yıl boyunca iletim hattı patlakları devam etti. Bunun sonucu olarak hala Bodrum'da su kesintileri devam ediyor. Bununla beraber birkaç haftadır buradaki vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor. Havzadaki ve barajlardaki su tahsisleri de dahil olmak üzere su kaynakları bir bütün olarak değerlendirilip, bir planlama yapılmasının gelecek dönemlerde kuraklık etkilerinin minimize edilmesi için gereken önemler alınmalıdır" dedi.