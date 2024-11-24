Muğla’daki ’Gladyatörler Şehri’nde bulundu! Tam 2 bin 250 yıllık

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.



Antik kentin tiyatro ile birçok bölgesinde hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Söğüt, bu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin olduğunu kaydetti.



