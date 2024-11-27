Muğla’da korkutan görüntü: Göl çevresindeki köpük endişe yarattı

Bölge içerisinde mikroorganizmaların etkisiyle göl kenarında köpüklenmeler oluşmaktadır. Köpüklenmeler doğal ve yapay etkiler sonucu olabilmektedir. Hayvan ölüleri, bitki atıkları gibi nedenlerle de ötrofikasyon meydana gelmektedir. Bazı noktalarda ise kimyasal etkiler ve evsel atıklar sonucu da bu etkileri görebilmekteyiz. Bu etkilerin önemli seviyelere çıkması durumunda, bu alandaki ekosistemin korunması riske girecektir. Yetkililerce numuneler alınarak ötrofikasyon seviyesinin belirli limitler arasında kaldığını veya doğal kirleticiler yoluyla olup olmadığını kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.