Sörf merkezi değil Muğla’da bir sokak!

MUĞLA'NIN Ortaca ile Fethiye ilçelerinde sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ortaca ilçesine bağlı Yerbelen Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak nedeniyle tarım arazileri, evler ve plastik kasa fabrikasının bulunduğu alan sular altında kaldı. Mahallede yaşayan çocuklar ise su birikintilerinde sörf tahtalarıyla gezdi. Yerbelen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gün, her yağışla birlikte su baskını sorunuyla karşılaştıklarını söyledi.

Bazı evleri su bastığını anlatan Gün, "Ben gerekli yerlere iletiyorum. Karayolunun altındaki büz tıkalı olduğu için bir türlü açamıyoruz" dedi. Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.