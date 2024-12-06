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Haberler Muğla Dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Muğla'da etkisini gösteren yağış zor anlar yaşattı. Bodrum'da dere yatağına giren 19 yaşındaki inşaat işçisi, sel suyu gelince mahsur kaldı. Geceyi geçirmek için dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu.

İHA
Dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, geceyi geçirmek için Yokuşbaşı Mahallesi Üçkuyular Caddesi'ndeki dere yatağına giren R.D. (19) isimli inşaat işçisi, burada uyumaya başladı.

Dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu

İlçede etkili olan sağanak şiddetini arttırınca derenin debisi yükseldi. Dere yatağında mahsur kalan gencin bağırarak yardım istemesini duyan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Dere yatağında uyuyan genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla R.D.'yi kurtardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen R.D., hastaneye gitmek istemedi. Gencin, Bodrum Belediyesi'nin pansiyonuna yerleştirileceği öğrenildi.

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