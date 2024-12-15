Ege ile Akdeniz'in birleşme noktasında! Knidos'ta hummalı çalışma

Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nin büyük kilisesi sütunlarıyla ayağa kaldırılarak turizme kazandırılıyor.
Antik dönemin en önemli sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla öne çıkıyor.
Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti, Ege ile
Akdeniz'in birleştiği yerde özel bir konuma sahip.
Eudoksus'un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olarak kabul edilen güneş saati ise antik kentteki yerini halen koruyor.