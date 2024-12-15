Ege ile Akdeniz'in birleşme noktasında! Knidos'ta hummalı çalışma

BULUNAN MOZAİKLER DİKKATİ ÇEKİYOR

Kentin ana kilisesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doksanaltı, şöyle konuştu:



"Kilisede özellikle milattan sonra 5'nci yüzyıldan 7'nci yüzyıla kadar kentin sosyal ve dini yapısıyla ilgili çok önemli veriler elde ettik. Bunlar arasında özellikle dikkati çeken zemin mozaikleri. Özellikle cennet tasviri olarak da değerlendirebileceğimiz vahşi ve evcil hayvanlar, bitkisel bezemeler gibi çok miktarda figürlü sahneler açığa çıkartıldı. Özellikle bu sahneler arasında panter, aslan ve dağ keçisi motifleri öne çıkıyor. Yaptığımız araştırmalara göre, buradaki mozaik ustalarının kendi dönemlerinin saray üslubunu da sürdüren başarılı ustalar olduğunu ifade edebiliriz. Kilisenin düşmüş olan sütunları, oturma sıraları da ayağa kaldırılıyor. Böylece kentte ziyaret edilecek yeni bir gezi destinasyonu da oluşturulmuş oldu."



