Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan Semra Aysal ve Hakan Aysal çifti 19 Haziran 2018'de tatil yapmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Kelebekler Vadisi'ne fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan Semra Aysal yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya düştü. Semra Aysal'ın karnındaki 7 aylık bebeği ile feci şekilde can verdi.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aysal'ın ölümünün şüpheli bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edildi. Eşinin ölümünden sorumlu tutulan Hakan Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.