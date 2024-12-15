Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Dosya incelemesini tamamlayan Daire, dosyada mevcut delillerin isabetli bir şekilde değerlendirildiği, eylemin Hakan Aysal tarafından gerçekleştiriliği ve suç vasfında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından oy çokluğuyla hükmü onadı.

KİMSENİN OLMADIĞI BİR ANDA UÇURUMDAN İTTİ

Kararda, Hakan Ayasal'ın 7 aylık hamile eşini, sağlıklı bir insanın bile inmesi zor olan Kelebekler Vadi'sine indirdiği, eşi ile yalnız kalmak için ziyaretçilerin gitmesini 3 saat beklediği, çevrede kimse olmadığı bir anda eşini uçurumdan aşağıya ittiği anlatıldı.