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Haberler Muğla Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2018 tarihinde 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı atarak sigorta parasını almak isteyen Hakan Aysal'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Aysal'ın hamile eşi Semra'yı uçurumdan atmak için ziyaretçilerin gitmesini 3 saat beklediği de kararda anlatıldı. İşte detaylar...

SABAH

Giriş Tarihi:

Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da yaşayan Semra Aysal ve Hakan Aysal çifti 19 Haziran 2018'de tatil yapmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Kelebekler Vadisi'ne fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan Semra Aysal yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya düştü. Semra Aysal'ın karnındaki 7 aylık bebeği ile feci şekilde can verdi.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aysal'ın ölümünün şüpheli bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal'ın olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edildi. Eşinin ölümünden sorumlu tutulan Hakan Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Hakan Aysal hakkında 'Gebe olduğu bilinen eşi kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

GÖZETİM ALTINDA TUTULMADIĞI İÇİN KARAR BOZULDU
Sanık avukatı Aysal'ın akıl hastalığı olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla cezanın belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz etti. Dosyanın gönderildiği İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Bozma kararının ardından dosya yeniden Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakan Aysal'ın suçu işlediği sabit göründüğünden hakkında 'Gebe olduğu bilinen eşi kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Sanık avukatının yeniden itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire yapılan istinaf talebininin esastan reddine karar verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI
Sandık avukatı tarafından sanığın mahkumiyetine ilişkin delil olmadığına, olayın kazara meydana geldiğine ilişkin temyiz isteminde bulundu. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Dosya incelemesini tamamlayan Daire, dosyada mevcut delillerin isabetli bir şekilde değerlendirildiği, eylemin Hakan Aysal tarafından gerçekleştiriliği ve suç vasfında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından oy çokluğuyla hükmü onadı.

KİMSENİN OLMADIĞI BİR ANDA UÇURUMDAN İTTİ
Kararda, Hakan Ayasal'ın 7 aylık hamile eşini, sağlıklı bir insanın bile inmesi zor olan Kelebekler Vadi'sine indirdiği, eşi ile yalnız kalmak için ziyaretçilerin gitmesini 3 saat beklediği, çevrede kimse olmadığı bir anda eşini uçurumdan aşağıya ittiği anlatıldı.

Hamile eşini Kelebekler Vadisi’nden atmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

2 ÜYE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
Karara ilişkin 2 üye muhalefet şerhi kullandı. Muhalafet şerhinde sanık Hakan Aysal hakkında eşi Semra Aysal'a hayat sigortası yaptırdığı ve imzaların ikisine ait olduğu kanıtlanmadığı ve sanığın öldürmek istediği eşini hamile bırakmasının bir anlamı olmadığından hükmün bozulması yönünde görüş bildirdi.

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