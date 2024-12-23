Muğla’da kaçak etil alkol operasyonu

Marmaris ilçesinde yaşayan B.Y.'nin sahte içki üretimi ve dağıtımı yapacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Marmaris Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Çıldır Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelinin minibüsünde yapılan aramada 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Etil alkolleri İzmir'den getirdiği öğrenilen B.Y., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, yılbaşı öncesinde sahte içki kullanımına bağlı zehirlenme vakalarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşların sahte içkiye karşı dikkatli olması gerektiği ve şüpheli durumlarda yetkililere ihbarda bulunmaları istendi.